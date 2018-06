Pub

O prometido é devido. Esta sexta-feira Alexis Tsipras usou gravata. O primeiro-ministro grego tinha afirmado que só usaria gravata quando o seu país saísse dos programas de resgate financeiro internacionais

"As apostas fazem-se para serem ganhas. É um pouco difícil. Mas hei de habituar-me", disse, sorridente, Tsipras, enquanto punha à volta do pescoço uma gravata já com o nó previamente feito. No passado, o primeiro-ministro grego, de 43 anos, afirmara que só usaria gravata no dia em que fosse anunciada a saída da Grécia dos resgates da troika.

Esse dia foi hoje, sexta-feira, dia 22 de junho de 2018. Oito anos e três planos de resgate depois, o Eurogrupo aprovou a saída dos gregos do programa de assistência financeira internacional e o regresso do país aos mercados a 20 de agosto,

Até agora, o chefe do governo grego, também líder do Syriza, surgia sempre em público com um estilo descontraído, usando blazer e camisa branca, sim, mas prescindido sempre da gravata.

Discursando perante o grupo parlamentar do seu partido e dos seus aliados Gregos Independentes, Tsipras fez questão de lembrar os sacrifícios que os gregos enfrentaram ao longo de todos estes anos. "Hoje é um dia muito importante para todos, mas em primeiro lugar para todos aqueles que, ao longo de oito anos, foram gravemente afetados pela crise, para aqueles que viram todos os seus ganhos de uma vida serem destruídos e carregaram este fardo em nome do país".