Pub

Momento foi captado em vídeo. Cinco pessoas ficaram com ferimentos ligeiros

Uma festa de estudantes em Denton, no Texas, acabou em acidente este domingo quando o chão do apartamento em que se realizava o encontro, no segundo andar, colapsou por não aguentar com o peso dos ocupantes.

O momento foi captado em vídeo, que está a ser reproduzido nos media norte-americanos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os estudantes dançavam e pulavam no espaço, uma residência de estudantes da Universidade do Norte do Texas, quando o acidente aconteceu.

A polícia, chamada ao local cerca das 1:45 de domingo, afirmou à CBS que na origem do colapso esteve o facto de os participantes da festa estarem todos a saltar ao mesmo tempo.

Cinco pessoas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido tratadas logo no local.

Os estragos são ainda maiores do que estruturais, uma vez que os apartamentos estão equipados com sistemas antifogo que incluem aspersores no teto. Com o desmoronamento, os canos rebentaram e a habitação do piso inferior ficou também inundada.