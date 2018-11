O caos tomou conta das estradas de Los Angeles

Todos os anos é assim. As estradas dos Estados Unidos enchem-se de automóveis na véspera do Dia de Ação de Graças, com cerca de 54 milhões de pessoas a deixarem as grandes cidades para irem passar o fim de semana com as famílias. Feriado assinal-sem esta quinta-feira.

As imagens do trânsito em Los Angeles, reveladas pela Sky News através do seu Twitter, são impressionantes, confirmando as previsões das autoridades que no início da semana já tinham avisado para o facto de poder ser o pior ano de sempre, tendo inclusive apelado às pessoas para não fossem para a estrada entre as 14.30 e as 16.30 horas.

Segundo, a CNN este ano há um record de passageiros de avião: 30,6 milhões de pessoas, durante todas as festividades de Ação de Graças (que começam esta quinta-feira, mas só terminarão no domingo). O que dá cerca de 2,55 milhões de passageiros por dia, mais 137 mil que no ano passado.

O domingo será o dia mais preenchido, com 3,06 milhões de pessoas a tentarem regressar a casa. Ontem, quarta-feira, foi o segundo dia mais movimentado.