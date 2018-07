O presidente francês e a mulher foram esta segunda-feira recebidos na Casa Branca por Donald Trump, que ficou surpreendido com o cumprimento do seu homólogo.

Ao estilo francês, diz o New York Post, Emmanuel Macron deu dois beijos ao presidente dos EUA, que não disfarçou o embaraço, captado pela comunicação social.

Embora seja uma forma de cumprimentar habitual na Europa e em França seja mais comum também entre homens, como forma de mostrar afeto, o beijo na cara não é muito comum do outro lado do Atlântico.

Depois da surpresa, Trump, ao lado de Melania, deu o seu já conhecido aperto de mão a Emmanuel Macron, que, acompanhado pela mulher Brigitte, está a realizar uma visita oficial de três dias aos Estados Unidos.

De acordo com a descrição do New York Post, Donald Trump terá estendido a mão, mas o seu homólogo francês colocou a mão esquerda atrás do pescoço do presidente norte-americano e puxou-o para si para o cumprimentar.

Após este momento, outros (beijos) se seguiram nesta visita de Estado.

© EPA/ERIK S. LESSER

© REUTERS/Jonathan Ernst

Esta não é a primeira vez que o momento guardado para os cumprimentos entre os dois líderes é destaque na imprensa internacional.

Em maio do ano passado, Macron deu um vigoroso aperto de mão a Donald Trump, durante a cimeira da NATO, em Bruxelas, que foi notícia em todo o Mundo.

Para esta noite está agendado um jantar de Estado na Casa Branca - o primeiro de Trump - com os dois líderes, e as respetivas mulheres.