O barco ou o Parlamento. Deputado recebe ultimato de líderes partidários

Andrea Mura passa mais tempo a velejar do que a trabalhar no seu gabinete ou no Parlamento.

Andrea Mura, de 53 anos, é um famoso praticante de vela e vencedor de várias regatas. O italiano é também, desde março, deputado pelo Movimento Cinco Estrelas (M5S), onde representa Cagliari, a capital da ilha da Sardenha, depois de derrotar Ugo Cappellacci, o ex-governador e político do partido de centro-direita fundado por Berlusconii, o Forza Italia. Agora, recebeu um ultimato de vários líderes partidários: tem de deixar o barco e dedicar-se ao Parlamento ou então resignar.

O ultimato foi feito, segundo o The Guardian, depois da oposição ter percebido que Mura tem uma taxa de absentismo de 96%, ou seja, passa mais tempo no mar do que a representar e a lutar pelos interesses de quem o elegeu.

O caso já levou os líderes do M5S a emitir uma nota em que colocam o marinheiro diante de uma escolha difícil: ou o barco ou o Parlamento.

"Se o deputado do Movimento Cinco Estrelas quiser continuar a dedicar-se a outras atividades, negligenciando o mandato do gabinete que lhe foi dado pelos cidadãos, ele tem apenas um caminho a seguir: apresentar a sua renúncia ao Parlamento", escreveram Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, líderes do grupo M5S nas câmaras alta e baixa do Parlamento italiano.

Em resposta, Andrea Mura defendeu o tempo que passa a navegar, justificando que sempre dissera que o seu papel, na política, seria o de "defender o oceano" ao invés de ser "apenas" um representante parlamentar.

"A atividade política não acontece apenas no Parlamento, também pode acontecer num barco", disse o deputado ao jornal Unione Sarda, da Sardenha.

Ugo Cappellacci, o político que foi derrotado por Mura, liderou o protesto sobre o absenteísmo do marinheiro que lhe roubou o assento no Parlamento.

"Enquanto os cidadãos comuns vão trabalhar para receberem um salário, para Mura a lógica de ser pago pelo Estado em troca de ir ao Parlamento é uma discussão moral", disse o ex-governador de Cagliari.

Em 2017, Mura venceu a corrida Ostar, uma das competições a solo mais difíceis do mundo. Mas, para este deputado a tarefa mais árdua é mesmo a de aparecer no seu gabinete ou trocar o leme pela cadeira que continua à sua espera no Parlamento.