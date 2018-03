Pub

Michael Fuller é compositor clássico aos 17 anos

Não há nada de convencional sobre o relacionamento de Michael Fuller, de 17 anos, com a música clássica. Aos 11 anos, tocava Mozart de ouvido e aprendeu a tocar piano através de um aplicativo para o telemóvel. É autista e explica que a música lhe acontece, como se a sua cabeça estivesse a fazer um download das melodias. E em casa só se ouvia reggae.

Nadine, a mãe, recorda-se de quando o filho, ainda criança, surgia de repente e dizia que tinha "uma sinfonia" na cabeça. Foi só quando aprendeu a tocar piano que se apercebeu que conseguia tocar peças inteiras sem recurso a uma pauta. A inclinação do adolescente para a música erudita foi uma surpresa para toda a família: a mãe diz que nunca tinha ouvido música clássica na vida.

Parece simples, afinal, Fuller explica que sentiu apenas curiosidade e que por isso começou a estudar esse tipo de música no YouTube e no Google.

"Era muito orgânico. Eu ouvia com profundidade e era como se a música ficasse implantada na minha mente", explicou o jovem à BBC.

Não faltou muito para que Michael Fuller começasse a compor as suas próprias melodias, um processo que descreve como "fazer música com a mente". É também uma forma do jovem autista se acalmar. O processo criativo é espontâneo, explica o adolescente, que diz não saber quando uma composição vai nascer.

Michael Fuller estuda artes performativas e isso tem ajudado a que lide melhor com as suas emoções, mas levou-o a um novo patamar na composição: se antes não conseguia criar letras para as suas melodias - limitando-se a dizer uma série de palavras aleatórias - agora já consegue fazer acompanhar as notas com frases que (lhe) fazem sentido.

Apesar do seu autismo, a visão que o jovem tem do mundo da música é muito lúcida: não quer compor para que outros toquem as suas melodias, mas antes controlar e fazer parte de todo o processo criativo.

"Posso escrever, compor e cantar. As pessoas podem ficar surpreendidas, mas eu sou ambicioso", revela.

Se existe alguém a quem o sucesso de Fuller soa a uma recompensa justa à sua mãe. "Havia muita negatividade durante o seu crescimento [por ser autista]". Michael sofreu bullying e nem sempre contou com a compreensão dos professores. "Ver que está tão bem no colégio... e ouvi-lo cantar, é maravilhoso. Sinto orgulho nele", confessa a mãe.