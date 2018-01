Pub

Houve quem a descrevesse como "nuvem ao estilo do Dia da Independência", mas o fenómeno é comum na Austrália

Parece a cena de um filme, mas é apenas um espetáculo da Natureza. As nuvens que apareceram esta terça-feira em Sydney, na Austrália, podem ter provocado receio num público menos acostumado a assistir às surpresas do céu australiano. Mas, os que já estão habituados a este tipo de fenómenos ficaram entusiasmados com a forma das nuvens e registaram o momento.

"Podíamos ver nuvens maciças e ligeiramente verdes a aproximarem-se e começámos a ficar a ficar excitados porque as tempestades em Sydney são um excelente espetáculo de luz", disse Daniel Povall, citado pela CNN.

Povall foi uma das testemunhas que publicou fotografias do fenómeno no Twitter, com a legenda: "Tempestade épica a aproximar-se de Sidney pelo sul".

Alexandra Martiniuk, professora na Universidade de Sydney, também registou a forma da nuvem, a que chamou "nuvem ao estilo do Dia da Independência", numa referência ao filme norte-americano de ficção científica, que tem como tema central uma invasão alienígena à Terra.

"Estava a começar a ficar muito ventoso, mas foi emocionante ver a aproximação da nuvem ao estilo do Dia da Independência ", disse a professora.

Segundo a CNN, este efeito é conhecido como shelf cloud (nuvem prateleira), e este tipo de nuvem está "geralmente associada a fortes trovoadas" e a ventos fortes, explicou o meteorologista da CNN, Taylor Ward.

Apesar de parecerem ameaçadoras, as nuvens "apocalípticas" são bastante comuns em Sydney, embora possam surgir em qualquer parte do mundo.

