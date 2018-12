Número três do Vaticano condenado por abuso sexual

Papa Francisco está "preocupado com a homossexualidade no clero"

Acusado de molestar sexualmente dois rapazes na Austrália, o cardeal George Pell, a terceira figura mais poderosa do Vaticano, foi condenado por todos os crimes de que era suspeito, praticados no final da década de 90, noticia esta quinta-feira o The Washington Post.

Na quarta-feira, soube-se que o Papa Francisco afastou do seu grupo de conselheiros mais próximos dois cardeais envolvidos em escândalos de abusos sexuais, um deles foi precisamente George Pell, que tinha a pasta das Finanças do Vaticano. O outro cardeal afastado é Francisco Javier Errázuriz, acusado pelos sobreviventes de abusos no Chile de desacreditar as vítimas de abusos sexuais e de não investigar os casos denunciados.

Depois da notícia do seu afastamento do núcleo duro do Papa, surge a informação que Pell foi condenado por todas as acusações, mas a imprensa australiana está proibida, devido a uma ordem judicial, de noticiar os pormenores deste caso e, em consequência, a decisão do juiz. "Censurado", lê-se em letras maiúsculas na capa do Herald Sun. "O mundo está a ler uma notícia muito importante para os naturais de Victoria. O Herald Sun está impedido de publicar detalhes desta notícia importante. Mas, confiem em nós, é uma notícia que merecem ler".

Em atualização.