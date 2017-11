Imagens captadas no exterior da mesquita atacada

27 crianças entre as vítimas mortais

O ataque contra uma mesquita no leste do Egito, na sexta-feira, provocou 305 mortos, entre os quais 27 crianças, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades do Cairo.

O balanço anterior era de 235 mortos e 109 feridos.

O ataque teve por alvo a mesquita de Al-Rawdah, na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte.

Os atacantes colocaram explosivos artesanais em volta da mesquita e fizeram-nos detonar quando os fiéis saíam da oração de sexta-feira, o dia sagrado dos muçulmanos, segundo fonte dos serviços de segurança.

Os atacantes também dispararam sobre os fiéis que fugiam.

O ataque não foi reivindicado.

As autoridades egípcias combatem nesta região várias organizações 'jihadistas', incluindo o ramo egípcio do grupo Estado Islâmico.