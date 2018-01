Bombeiros de Santa Barbara via Reuters

Pub

De acordo com os serviços de socorro do condado de Santa Barbara, as equipas continuam a procurar mais vítimas nos escombros das casas atingidas

O número de mortos dos deslizamentos de terra e lama registados no início da semana na região sul da Califórnia subiu para 19, continuando desaparecidas cinco pessoas, segundo um novo balanço divulgado hoje.

De acordo com os serviços de socorro do condado de Santa Barbara, as equipas continuam a procurar mais vítimas nos escombros das casas atingidas.

"O ambiente instável continua a apresentar perigo para os civis e para as equipas de socorristas" e "as enormes quantidade de lama e de detritos tornam difícil o acesso", referiram as autoridades em comunicado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As fortes chuvas que caíram na região, ainda há pouco devastada por violentos incêndios que reduziram a vegetação, criaram as condições perfeitas para que ocorressem os deslizamentos nas colinas de Montecito e outras localidades de Santa Barbara, noroeste de Los Angeles. Ficaram destruídas 65 casas e 450 foram danificadas.