Explosões no Sri Lanka fazem 156 mortos, entre os quais um português

Pelo menos 156 pessoas morreram, entre os quais 35 estrangeiros, após uma série de explosões que ocorreram esta manhã no Sri Lanka, de acordo com a Agence France-Presse (AFP). Haverá mais de 400 feridos.

Ainda segundo informação avançada pela cônsul honorária de Portugal em Colombo ao DN, entre os mortos há um jovem português, com cerca de 30 anos. Estava no país em turismo com a mulher, que está "bem", de acordo com Preenie Sharma Pinto.

À agência Lusa, a cônsul referiu que há mais portugueses no país, mas "estão todos bem", acrescentando que está a dar apoio à mulher da vítima. "É um dia muito triste, estamos chocados", adiantou.

De acordo com a BBC, o governo do Sri Lanka declarou a "hora de recolha" obrigatória de todos os cidadãos, que entre as 18:00 e as 6:00 deverão manter-se em casa.

A capital do Sri Lanka, Colombo, foi alvo de pelo menos quatro explosões, em três hotéis de luxo - o Shangri-La Colombo, o Kingsbury Hotel e o Cinnamon Grand Colombo - e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país. Muitos fiéis celebravam o Domingo da Ressurreição, o dia mais importante entre os rituais da Semana Santa.

As explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08:45 (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais. Até agora, a autoria dos ataques ainda não foi reivindicada por nenhum grupo.

BBC relata que há vários hospitais do Sri Lanka invadidos por filas intermináveis de dadores de sangue que procuram ajudar os feridos das explosões

Horas depois das primeiras explosões - já ao início da manhã em Lisboa - registou-se uma sétima explosão num hotel em Dehiwala, arredores de Colombo, junto ao jardim zoológico, onde terão morrido pelo menos duas pessoas, de acordo com a AFP. Ainda segundo a agência de notícias francesa, pouco depois deu-se uma oitava explosão no distrito Dematagoda.

Após os ataques e face ao número crescente de vítimas, o presidente do Sri Lanka apelou à calma da população. "Por favor, permaneçam calmos e não sejais enganados por rumores", disse Maithripala Sirisenam, numa mensagem à nação, num país onde os confrontos têm sido frequentes no passado em reação a eventos violentos.

O presidente mostrou-se "em choque" e triste com o sucedido, esclarecendo que "investigações estão em andamento para descobrir que tipo de conspiração está por detrás destes atos cruéis".

Nas redes sociais, são várias as pessoas que apelam à doação de sangue para ajudar os feridos. E, de acordo com a BBC, vários hospitais do Sri Lanka já estão a ser invadidos por filas intermináveis de dadores.

Cristãos alvo de intimidação

A violência contra minorias religiosas na ilha tem sido frequente. O último ataque foi em 2018, quando o Governo teve de declarar estado de emergência após confrontos entre muçulmanos e budistas cingaleses com dois mortos e dezenas de detidos. Mas atentados desta magnitude não tinham tido lugar no Sri Lanka desde a guerra civil entre a guerrilha tâmil e o Governo, um conflito que durou 26 anos e terminou em 2009, e que deixou, de acordo com dados da ONU, mais de 40 mil civis mortos.

No Sri Lanka, a população cristã representa 7%, enquanto os budistas rondam 67%, os hindus são 15% e os muçulmanos 11%. Nos últimos anos, os grupos cristãos têm sido alvo de crescente intimidação por parte de alguns monges budistas extremistas, com estes últimos a acusar os muçulmanos de forçar as pessoas a converterem-se ao islamismo.

De acordo com a agência Reuters, o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe convocou uma reunião do conselho de segurança nacional na sua casa para o final do dia. Na sua conta de Twitter, disse condenar "veementemente os ataques", que considerou "cobardes".

"Chamo todos os cingaleses durante este tempo trágico para permanecerem unidos e fortes", escreveu. "Por favor, evitem a propagação de informação não verificada e especulações. O governo está a tomar medidas imediatas para conter esta situação", rematou.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, também já reagiu aos ataques. "Devemos manter-nos unidos para garantir que ninguém pratica a sua fé com medo", escreveu.

