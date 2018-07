Novo vídeo mostra jovens tailandeses de boa saúde e a sorrir

A sorrir, cobertos pelas mantas térmicas que lhes foram dadas pelos mergulhadores da Thai Navy Seal, os 12 jovens e o treinador da sua equipa de futebol surgem de aparente boa saúde num novo vídeo divulgado por aquela força de elite tailandesa através da sua página de Facebook.

Num vídeo anterior, apareciam a receber comida e tratamento médico, pois apresentavam alguns ferimentos ligeiros. Desaparecidos desde 23 de junho, foram encontrados na segunda-feira, numa gruta, depois de a passagem ter ficado inundada por causa das chuvas das monções.

Os especialistas calculam que o seu resgate poderá demorar meses. Enquanto isso a água está a ser bombeada para fora da gruta. As equipas de resgate estavam a tentar instalar uma linha telefónica para que os jovens falem com as famílias, mas tais tentativas falharam, na terça-feira. Os jovens e o treinador vão ficar, para já, acompanhados por dois elementos dos Navy Seal, que se vão manter-se na gruta com eles, para dar apoio.

No novo vídeo, os jovens surgem, iluminados por tochas, com os mergulhadores ao seu lado, apresentando-se um a um e fazendo o Wai. Trata-se da saudação tailandesa, que significa bem-vindo e consiste em pôr as mãos unidas à frente do rosto em sinal de reverência e de paz.