Novo sismo de 5,2 no noroeste do Haiti

Primeiro-ministro do Haiti demite-se após protestos violentos

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro do novo sismo a 15,8 quilómetros a noroeste de Port-de-Paix, a cidade mais atingida pelo sismo de 5,9, no dia anterior.

No hospital mais próximo, as operações de socorro complicaram-se devido à falta de recursos e aos danos provocados no estabelecimento, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).

O Presidente do Haiti, Jovenel Moise, que ainda não avançou uma estimativa dos danos causados, pediu às agências internacionais que coordenem os trabalhos com as agências locais para evitarem "esforços duplicados".

O Haiti, um dos países mais pobres do mundo, é vulnerável a sismos e furacões. Em 2010, um sismo de magnitude 7,1 provocou 300.000 mortos e destruiu parte da capital, Port-au-Prince.