Número de mortos no incêndio na Califórnia sobe para 76

As chamas continuam imparáveis no estado da Califórnia, onde as vítimas mortais são agora 76. Mas este número poderá aumentar, segundo autoridades, dado que há ainda 1300 pessoas desaparecidas.

O xerife do condado de Butte, Korey Honea, informou entretanto, que as equipas de resgate descobriram mais cinco corpos na vola de Paradise, onde arderam pelo menos dez mil casas. As autoridades têm ainda uma lista de 1300 pessoas desaparecidas.

O anterior balanço dava conta de 71 mortos e de mil desaparecidos.

O incêndio praticamente devastou Paradise, vila de 27 mil habitantes, e destruiu parcialmente as localidades vizinhas de Magalia e Concow. Quatro dos corpos foram encontrados em Paradise, o outro em Concow.

As chamas daquele que é o incêndio mais mortífero da história da Califórnia desde que existem registos consumiram já mais de 570 quilómetros quadrados.