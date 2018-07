Nove pessoas apunhaladas em Idaho. Algumas eram refugiados

Nove pessoas foram esfaqueadas em Boise, capital do Estado americano de Idaho, segundo um comunicado da polícia estatal, que refere que algumas das vítimas "incluem membros da comunidade de refugiados de Boise". Quatro dos feridos estarão em estado grave e correm risco de vida.

A polícia recebeu uma chamada de alerta às 20h46 da noite de sábado (3h46 de domingo em Portugal). Um homem de 30 anos tinha entrado armado com uma faca num complexo de apartamentos no noroeste da cidade, ferindo nove pessoas.

As forças de autoridade reagiram prontamente e, em poucos minutos, detiveram o agressor e encontraram as vítimas dentro e fora dos apartamentos, que foram de seguida levadas para o hospital local. O motivo do ataque ainda não justificado, embora o suspeito tenha sido detido para interrogatório.

"Como pode imaginar, as testemunhas no complexo de apartamentos, assim como no resto da população, estão impressionadas com o ataque, este incidente não representa a nossa comunidade sendo apenas um caso isolado de um indivíduo que ataca pessoas sem provocação prévia", disse o chefe da polícia de Boise, William Bones.

A capital do Idaho é um dos locais nos Estados Unidos da América que tradicionalmente recebe refugiados, sobretudo sírios.