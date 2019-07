Nova Zelândia proibe uso de sacos de plástico a partir de hoje

"Nós, neozelandeses, estamos orgulhosos da reputação ecológica do nosso país (...). A proibição de sacos de plástico de uso único é um passo para resolver o problema dos resíduos na Nova Zelândia", disse a ministra do Meio Ambiente, Eugenie Sage, em comunicado.

A lei, aprovada em 2018, prevê multas de mais de 59 mil euros para os estabelecimentos que não cumpram.

Eugénie Sage pediu à população que use sacos reutilizáveis, salientando que a medida ajudará a proteger e manter o meio ambiente limpo. A ministra disse também que todos estão a trabalhar para melhorar o sistema de recolha de lixo e a sua posterior reciclagem.

"As leis governamentais e as ações individuais marcam a diferença", disse Eugenie Sage.

De acordo com uma pesquisa do ministério do Meio Ambiente, 91% dos neozelandeses sempre ou quase sempre utilizam os seus próprios sacos reutilizáveis.