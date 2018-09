Nova tecnologia pode identificar mil vítimas das Torres Gémeas

Há uma nova esperança para os familiares de mais de mil vítimas - entre 2605 no total - ainda não identificadas nos atentados às Torres Gémeas em 11 de setembro de 2001. É que estão a ser utilizadas novas técnicas de análise ao ADN pelas autoridades de Saúde de Nova Iorque e os resultados começam a aparecer.

A nova tecnologia para identificar as vítimas do atentado provocado pelo embate de dois aviões de passageiros desviados contra as duas torres já permitiram o reconhecimento dos restos mortais de um funcionário de 26 anos, Scott Michael Johnson, que trabalhava no 89.º andar da Torre Sul.

Os investigadores estão a repetir testes nos fragmentos das ossadas por identificar com uma nova tecnologia que permite obter melhores resultados. Trata-se da pulverização do osso com um pó químico que produz uma amostra de ADN e que é colocado numa câmara com nitrogénio líquido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A utilização desta nova tecnologia só é possível porque em 2001 se ter decidido preservar os restos mortais em condições especiais até haver um desenvolvimento tecnológico para o processo de identificação.