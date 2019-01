Nova saliência atrasa trabalhos para resgatar criança em Málaga

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, que cita fontes da Câmara de Málaga, a nova saliência situa-se nos últimos metros do túnel, o que vai atrasar os trabalhos. Para acelerar o processo, os técnicos trabalham diretamente no tubo para alargar o seu diâmetro no trecho final e com a nova saliência têm de o retirar para a desbastar. É a partir do tubo que será escavada, manualmente, uma galeria vertical que ligará ao buraco por onde caiu o menino de dois anos, no dia 13 de janeiro

Fontes da operação explicaram que uma grua mantém suspenso o tubo que será introduzido no túnel vertical, enquanto decorrem os trabalhos no trecho final.

As dificuldades surgiram depois de nas últimas horas o túnel ter sido ampliado, com o desbaste das saliências que impediam a colocação do tubo por onde vão descer os técnicos mineiros provenientes das Astúrias que vão escavar a galeria horizontal. Uma nova saliência encontrada aos 40 metros obrigou à retirada do tubo para desbastar a rocha.

A equipa operacional também conta com uma unidade especializada em explosivos da Guarda Civil, que está preparada para, se necessário, devido à dureza do solo, realizar pequenas explosões controladas que quebrem o material e facilitem a perfuração.

O delegado do Governo na Andaluzia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, evitou dar prazos para o resgate da criança, uma vez que os socorristas "já trabalham com pressão suficiente, para se acrescentar mais" e têm "o desejo de alcançar Julén logo que possível", tendo em conta que é" uma situação extrema, sem precedentes. "

Os encarregados da Junta de Andalucía, da Guarda Civil e do serviço de emergência 112 destacaram a energia e o compromisso de todo o pessoal envolvido no resgate da criança Julén, que caiu em um poço em Totalán em 13 de janeiro (Málaga).

A subdelegada do governo em Málaga, María Gámez, disse a repórteres que a equipe de resgate tem uma energia "fora do humano".