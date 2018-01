Pub

Caiu neve na cidade que nunca dorme, muito mais do que o José Cid cantou. Houve quem tivesse de se deitar vestido

A previsão da ABC para sábado, visível num ecrã gigante em Midtown, era desanimadora: "Brutal outra vez". O comentário, afixado por baixo dos números 12/2F (-11/-16 centígrados) confirmava-se na pele. O dia soalheiro não se apresentou muito mais confortável do que a noite de sexta-feira, durante o qual as rajadas de vento atiraram as temperaturas para -23 a -26 graus centígrados.

Esta vaga de frio, antecedida de uma tempestade de neve, atingiu os Estados Unidos em força: há, pelo menos, 19 mortes relacionadas com as condições meteorológicas, e algumas marcas históricas foram atingidas. Nevou na Florida e faz mais frio em Nova Iorque ou em Chicago do que no Alasca.

A explicação, dizem os meteorologistas, deve-se ao fenómeno que os media norte-americanos batizaram de ciclone bomba. Um nome que junta bomba e ciclone, em referência à força explosiva de uma tempestade, como se viveu na passada quinta-feira nos Estados Unidos. Em bom português, o nome técnico deste fenómeno meteorológico é ciclogénese explosiva, que se caracteriza "por um decréscimo muito acentuado da pressão atmosférica no centro de uma depressão num curto intervalo de tempo", segundo pode ler-se no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Passada esta bomba veio uma massa de ar frio oriunda do Canadá, com ventos fortes. "Do Minnesota a Massachusetts, tem estado brutalmente frio e assim vai continuar na próxima semana", informou Greg Carbin, diretor do serviço meteorológico dos Estados Unidos.

"Estou habituada ao frio, mas não a este frio", comenta Jaynee, na caixa de uma loja de conveniência - uma palavra apropriada para quem fuja, por minutos, do frio polar e do vento. Uma caminhada exige disciplina e esforço. Mais cedo do que tarde, as extremidades queixam-se. Um ato banal como esperar junto aos semáforos para passar uma rua torna-se angustiante. Há quem pule e se exercite enquanto os carros não param.

Mas não é raro ver ciclistas, prova de que nem todos se deixam abater. E depois há pessoas como Gregory Atlas. O homem de meia idade foi visto a correr por cima de uma camada de neve em Coney Island apenas de calções, luvas e calçado. O feito valeu-lhe pelo menos a manchete do The New York Times de sábado.

Neve com 24,8 centímetros

A atividade física, em lazer ou trabalho, é a única forma de aguentar a Idade do Gelo, como titulava na sexta-feira o New York Post. É o caso de um afro-americano (como se diz aqui), trabalhador na construção de um arranha-céus em Chelsea, defronte do rio Hudson. A estupefação estampada nos olhos de quem o viu sem luvas levou-o a reagir com uma risada e a demonstrar com um gesto que esse comportamento irracional era temporário.

"Que mais há a fazer?", diz Brayan num encolher de ombros retórico. "Temos de voltar à normalidade", afirma, de pá na mão. Tinha estado a empurrar a neve acumulada no passeio para a estrada defronte do hotel em que trabalha, à espera dos veículos municipais. Uma normalidade que custava regressar dois dias após a tempestade que bateu alguns recordes.

Em Central Park, a neve atingiu as 24,8 centímetros, algo só visto em 1987. Um pouco menos, mas também nevões em registo de recorde foram atingidos nos aeroportos de La Guardia (18,7 centímetros) e Newark (21,3 centímetros. O aeroporto JFK (20,3 centímetros) não atingiu números históricos, mas o seu encerramento, na quinta-feira, devido à tempestade, contribuiu para o caos nos transportes. No aeroporto JFK, uma massa humana, deitada como podia, passou a noite nos terminais, só para horas depois se levantar para mais tempo em filas.

Após mais de duas horas em espera, um porto-riquenho não escondia a frustração ao vociferar contra a companhia aérea, que só garantia voo quase uma semana depois.

Mas não foram só os viajantes e turistas a sofrer com a "bomba de frio". Uma parte dos habitantes de Nova Iorque, em especial os mais pobres, foram atingidos. Cerca de 15 mil residentes em habitações municipais sentaram-se na rua quando os aquecimentos deixaram de funcionar. Os habitantes que não têm outro aquecimento em casa tiveram de recorrer a medidas desesperadas, como deixar o forno ligado e aberto e dormir com os agasalhos de ir à rua.

