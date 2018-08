Nova faixa de protesto em Barcelona relaciona Filipe VI com terrorismo

Uma nova faixa de protesto contra a presença do rei de Espanha em Barcelona onde participa na cerimónia em memória das vítimas do atentado terrorista de há um ano mostra uma imagem de Filipe VI a cumprimentar o monarca da Arábia Saudita.

Uma primeira faixa de grandes dimensões colocada por desconhecidos na Praça da Catalunha já foi retirada pelas autoridades policiais locais (Mossos de Esquadra) mas um segundo cartaz de protesto foi colocado nas Ramblas, no centro da cidade.

Junto à imagem do chefe de Estado espanhol a cumprimentar o rei da Arábia Saudita foram escritas as frases em inglês: "As guerras deles, os nossos mortos" e "Catalunha em solidariedade para com as vítimas".

Na parte inferior da faixa foi colocada a bandeira independentista.

Entretanto, ativistas dos Comités de Defesa da República (CDR) distribuem no centro da cidade panfletos em que se vê reproduzida a mesma imagem tendo sido adicionada a frase: "Quem quer paz não trafica armas".

Os atentados de Las Ramblas e de Cambrils (Tarragona), a 17 de agosto de 2017, fizeram 16 mortos, entre os quais duas portuguesas, e 120 feridos.

"Barcelona, cidade de paz" é o lema da cerimónia organizada pela autarquia de Barcelona e em que participam vítimas e familiares de doze países

O monarca espanhol está presente na cerimónia desta sexta-feira de homenagem às vítimas dos atentados na capital da província espanhola da Catalunha.

À chegada, o rei saudou as autoridades presentes, entre as quais o presidente da Generalitat, Quim Torra, e a mulher do ex-conselheiro do Interior Joaquim Forn, em prisão preventiva devido à realização do referendo independentista de 2017.

Entretanto, Pedro Sánchez emitiu uma nova mensagem através da rede social Twitter, em castelhano e catalão de solidariedade para com as vítimas.

Na primeira mensagem, em castelhano, difundida ao princípio da manhã, Sánchez afirmava que a unidade de toda a sociedade espanhola é "uma força contra o terror e a barbárie".