Nova descoberta sobre a construção das pirâmides egípcias

Pode estar mais perto de ser desvendado o mistério de como as pirâmides do Egito foram exatamente construídas. Quando um grupo de egiptólogos anglo-franceses procurava por inscrições antigas numa pedreira, descobriu uma rampa com escadas e uma série do que eles acreditam ser buracos, o que sugere que tenha ajudado na colocação dos enormes blocos de pedra no lugar durante a construção dos monumentos.

A estrutura encontrada pelos investigadores, que datava do período em que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída, é significativamente mais íngreme do que se supunha ser possível. Os investigadores acreditam que a inclusão dos degraus e dos buracos em ambos os lados da rampa sugere que os construtores foram capazes de transportar os blocos dos dois lados

Esta descoberta sugere também que a construção das pirâmides terá sido concluída mais rapidamente do que se pensava, embora tenha envolvido muito trabalho por parte de um grande número de pessoas.

"O sistema que descobrimos permitiria que mais pessoas exercessem força de uma só vez, o que significa que se tinha de ser capaz de exercer mais força e mover os blocos mais rapidamente", afirmou ao The Guardian Roland Enmarch, professor de egiptologia da Universidade de Liverpol e codiretor do projeto que fez a descoberta, o Hatnub Survey.