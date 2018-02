Pub

Crianças tinham apenas um balde num quarto para servir de casa de banho. Pais adotivos foram detidos

Benito Gutierrez, de 69 anos, e Carol Gutierrez, de 64, pais adotivos de quatro crianças, foram detidos em Tucson, Arizona, EUA, por maus tratos e abusos a menores depois de ter sido descoberto que os filhos, com idades entre 6 e 12 anos, viviam em terríveis condições, sem acesso a comida e água durante largas horas.

"As crianças estavam em quartos separados, que estavam trancados do lado de fora. Não tinham acesso a comida, água, luz e casa de banho até 12 horas de cada vez numa base diária", disseram as autoridades locais em comunicado, de acordo com o Tucson News Now.

Um dos quartos tinha um balde, segundo a polícia, que as crianças usavam como casa de banho.

A situação foi descoberta depois de uma das crianças conseguir fugir de casa, através da janela de um dos quartos, conseguindo chegar a um supermercado perto de casa. O funcionário da loja, vendo a idade e o estado da criança, ligou imediatamente às autoridades.

Esta é a segunda "casa dos horrores" descoberta em pouco tempo nos EUA, depois do caso do casal Turpin, que mantinha 13 crianças acorrentadas em casa, onde eram torturadas e passavam fome.