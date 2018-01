Pub

Nome de Assange aparece na base de dados de cidadãos do Equador

O nome de Julian Assange, fundador da WikiLeaks, apareceu na base de dados do governo equatoriano, dando azo a mais especulações de que o australiano poderá ter adquirido nacionalidade daquele país. Assange está na embaixada do Equador, em Londres, há mais de cinco anos, para onde foi para evitar ser extraditado para a Suécia, onde era acusado de violação.

Os procuradores suecos deixaram cair a queixa em maio de 2017, mas as autoridades britânicas garantem que Assange será preso se sair da embaixada, diz a Reuters, que diz também ter encontrado uma entrada de "Julian Paul Assange" no registo civil do Equador, que apenas inclui cidadãos daquele país.

Contactada pela Reuters, uma porta-voz recusou comentar a situação. Assange e os seus advogados também têm declinado falar sobre a possibilidade, mas o australiano publicou nas redes sociais uma fotografia com a camisola da seleção do Equador, o que levantou ainda mais questões sobre a possibilidade de Assange ser agora cidadão do Equador.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Equador disse que estava a tentar resolver a situação de Assange, mas não fez qualquer referência a uma possível cidadania.