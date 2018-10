Noiva do jornalista assassinado Jamal Khashoggi colocada sob proteção policial

As autoridades turcas colocaram Hatice Cengiz, a noiva de Jamal Khashoggi, sob proteção, 24 horas por dia, noticia a Reuters. O jornalista saudita de 60 anos entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de outubro, para obter um documento para casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto. Residente nos Estados Unidos desde 2017, Khashoggi era apontado como uma das vozes mais críticas da monarquia saudita.

A Arábia Saudita reconheceu no sábado que o jornalista foi morto no seu consulado em Istambul durante uma luta, referindo que 18 sauditas estão detidos como suspeitos, segundo a agência oficial de notícias SPA. A mesma agência revelou também que um conselheiro próximo do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, foi demitido, juntamente com três líderes dos serviços de informação do reino e oficiais.

Hatice Cengiz publicou um tweet em memória do noivo onde garante que nunca irá esquecer "a gargalhada" de Jamal Khashogg. Foi ela quem acompanhou o jornalista até ao consulado em Istambul e esperou por ele, no exterior, durante dez horas. Recusava-se a acreditar na sua morte, até à confirmação da Arábia Saudita.

