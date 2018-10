Noite de tensão em Barcelona. Manifestantes em confronto com polícia

"ERC e PDeCAT, a paciência acabou" ou "o povo manda e o governo obedece". São os gritos de guerra que ouvem junto ao parlamento espanhol, em Barcelona.

Uma manifestação que foi já marcada por um episódio de violência, quando manifestantes independentistas tentaram romper o cordão policial no local, lançando ovos contra as autoridades. A concentração terá chegado à porta do Parlamento e a polícia da Catalunha recebeu ordens para agir sobre os ativistas presentes, aumentando o clima de tensão.

De acordo com o El País, cerca de 180 mil pessoas manifestam-se esta segunda-feira em Barcelona para marcar o primeiro aniversário do referendo pela independência da Catalunha, que decorreu a 1 de outubro de 2017. A segunda concentração desde a de 11 de setembro, onde participaram um milhão de independentistas, e que ocorre dois dias depois de confrontos entre polícias e ativistas terem feito 24 feridos e dois detidos no sábado, nas ruas de Barcelona.

Há um ano, o governo regional liderado por Carles Puigdemont e apoiado desde 2015 por uma maioria parlamentar de partidos separatistas organizou e realizou um referendo sobre a independência da Catalunha, entretanto considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol. A votação teve uma taxa de participação de 43%, dos quais 92% votaram "sim" à pergunta "Quer que a Catalunha seja um estado independente em forma de república?".

