Nobel da Paz: "É a todas as vítimas de violência sexual que dedico este prémio"

O médico Denis Mukwege dedicou sua vida à defesa de vítimas de violência sexual em tempo de guerra no Congo. A yazidi Nadia Murad foi vítima de violência sexual, tendo fugido e contado a sua história e a de muitos outros. Esta segunda-feira, 10, receberam, em Oslo, o Nobel da Paz, pelos seus "esforços para acabar com a violência sexual como uma arma de guerra". "Ambos os laureados deram uma contribuição crucial para concentrar a atenção e em combater esses crimes de guerra", informou o Comité Norueguês do Nobel.

Os vencedores com o comité Nobel © Reuters

Uma salva de palmas revelou o respeito da sala na capital norueguesa.

A cerimónia começou com um concerto da Orquestra Filarmónica Real de Estocolmo, em que a violinista Lisa Batiashvili foi a solista.

Nadia Murad foi a primeira a discursar. Depois de agradecer a honra do prémio, sublinhou: "Hoje é um dia especial para mim. É o dia em que o bem triunfou sobre o mal, o dia em que a humanidade derrotou o terrorismo, o dia em que as crianças e mulheres que sofreram perseguição triunfaram sobre os perpetradores desses crimes. Espero que hoje marque o início de uma nova era - quando a paz é a prioridade, e o mundo pode coletivamente começar a definir um novo roteiro para proteger as mulheres, crianças e minorias da perseguição, em particular as vítimas de violência sexual. Eu vivi minha infância como uma menina da aldeia em Kojo, ao sul da região de Sinjar. Eu não sabia nada sobre o Prémio Nobel da Paz. Eu não sabia nada sobre os conflitos e assassinatos que acontecem no nosso mundo todos os dias. Eu não sabia que os seres humanos podiam perpetrar crimes hediondos uns contra os outros."

A jovem yazidi lembrou o problema do seu povo: "No século XXI, na era da globalização e dos direitos humanos, mais de 6.500 crianças yazidis e mulheres tornaram-se cativas e foram vendidas, compradas e abusadas sexualmente e psicologicamente. Apesar dos nossos apelos diários desde 2014, o destino de mais de 3.000 crianças e mulheres nas garras do ISIS ainda é desconhecido. Meninas, jovens no auge da vida, são vendidas, compradas, mantidas em cativeiro e violadas todos os dias. É inconcebível que a consciência dos líderes de 195 países em todo o mundo não seja mobilizada para libertar essas meninas. E se elas fossem um acordo comercial, um campo de petróleo ou um carregamento de armas? Certamente, nenhum esforço seria poupado para libertá-los."

A crítica, nas palavras de Nadia Murad, é clara: "Muito obrigado por esta honra, mas o único prémio no mundo que pode restaurar a nossa dignidade é a justiça e a acusação dos criminosos. Não há nenhum prémio que possa compensar o nosso povo e os nossos entes queridos que foram mortos somente porque eram yazidis. O único prémio que restaurará uma vida normal entre nós e os nossos amigos é a justiça e a proteção para o resto desta comunidade. Celebramos estes dias o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que visa prevenir os genocídios e apela ao julgamento dos seus perpetradores. A minha comunidade foi submetida a um genocídio por mais de quatro anos. A comunidade internacional não fez nada para detê-lo. Não levou os criminosos à justiça. Outras comunidades vulneráveis foram submetidas a limpeza étnica, racismo e mudança de identidade, tudo à vista da comunidade internacional."

Denis Mukwege também começou o seu discurso com uma memória: "Na noite trágica de 6 de outubro de 1996, os rebeldes atacaram nosso hospital em Lemera, na República Democrática do Congo. Mais de trinta pessoas foram mortas. Os pacientes foram abatidos em suas camas em branco. Incapaz de fugir, o cajado foi morto a sangue frio. Eu não poderia imaginar que era apenas o começo. Forçados a deixar Lemera em 1999, montamos o hospital Panzi em Bukavu, onde ainda trabalho como obstetra-ginecologista hoje. O primeiro paciente admitido foi uma vítima de estupro que havia sido baleada em seus genitais. A violência macabra não conheceu limite. Infelizmente, essa violência nunca parou."

"É em nome do povo congolês que eu aceito o Prémio Nobel da Paz. É a todas as vítimas de violência sexual em todo o mundo que dedico este prémio. É com humildade que venho perante vós levantar a voz das vítimas de violência sexual em conflitos armados e as esperanças dos meus compatriotas. Aproveito esta oportunidade para agradecer a todos que, ao longo dos anos, apoiaram a nossa batalha. Estou pensando, em particular, nas organizações e instituições de países amigos, meus colegas, minha família e minha querida esposa Madeleine. O meu nome é Denis Mukwege. Eu venho de um dos países mais ricos do planeta. No entanto, o povo do meu país está entre os mais pobres do mundo. A preocupante realidade é que a abundância de nossos recursos naturais - ouro, cobalto e outros minerais estratégicos - é a raiz da guerra, da violência extrema e da pobreza extrema."

Por isso, o tom crítico, e interpelador, de Mukwege fez-se ouvir em Oslo: "Quando alguém conduz o seu carro elétrico; Quando alguém usa o seu smartphone ou admira as suas joias, devia reservar um minuto para refletir sobre o custo humano de fabricar esses objetos. Como consumidores, pelo menos insistamos em que esses produtos sejam fabricados respeitando a dignidade humana. Fechar os olhos para esta tragédia é ser cúmplice. Não são apenas os agentes ​​da violência que são responsáveis ​​por seus crimes, mas também aqueles que escolhem olhar para o outro lado."

O repto é claro: "O meu país é sistematicamente saqueado com a cumplicidade de pessoas que afirmam ser nossos líderes. Saqueado pelo seu poder, a sua riqueza e a sua glória. Saqueado à custas de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes abandonados na extrema pobreza. Enquanto os lucros dos nossos minerais acabam nos bolsos de uma oligarquia predatória."

No final, Denis Mukwege pediu que todos repetissem: "Chega de violência. Paz, agora."