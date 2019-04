Nigel Farage diz que vai participar nas eleições europeias. Mas contrariado

Theresa May pede um adiamento do Brexit até 30 de junho

Nigel Farage, atual líder do Partido Brexit e um dos mais sonoros proponentes do "divórcio" com a União Europeia, disse esta sexta-feira à Sky News que irá concorrer com o seu novo partido às eleições europeias do próximo mês, mas que o fará "contrariado".

Farage disse à Sky News: "Vou liderar o Partido Brexit nas eleições europeias, pois agora parece certo que elas acontecerão."

No entanto... "Estou feliz com isto? Não. Pensei que já tínhamos vencido a batalha do Brexit, e tenho muitas outras coisas que gostaria de fazer na minha vida."

Nigel Farage concordou ainda que "a extensão do prazo e a votação subsequente permitirão que as pessoas expressem a sua opinião".