O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy vai ser julgado por "corrupção ativa" e "tráfico de influências" no caso designado das escutas telefónicas, indicou hoje o jornal francês Le Monde.

O diário adianta que serão julgados no mesmo caso Thierry Herzog, advogado do ex-chefe de Estado, e o ex-magistrado Gilbert Azibert, tal como tinha sido pedido pelo Ministério Público em outubro.

Sarkozy é acusado de tentar obter em 2014, através do seu advogado, informações junto de Gilbert Azibert, então alto magistrado no Tribunal de Cassação, num processo em que pedia a restituição das suas agendas apreendidas no caso da herdeira do grupo L'Oreal Liliane Bettencourt.

A investigação foi concluída em 2016, mas os diversos recursos prolongaram o processo e só hoje foi assinada a decisão dos juízes de instrução, que permite recurso.

Este é um dos vários casos de corrupção que visam Sarkozy, 63 anos, que nega qualquer crime.