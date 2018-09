Jantar de Maduro em restaurante de luxo na Turquia indigna oposição

O presidente venezuelano foi filmado num restaurante de luxo turco a comer uma costeleta e a fumar um charuto personalizado, numa paragem na viagem de regresso a casa depois de uma ida à China. A ida ao restaurante de luxo está a ser fortemente criticada pelos opositores dada a grave crise humanitária que o seu país enfrenta, com escassez até de comida.

O Nusret Gökçe's Nusr-Et é conhecido pelos seus bifes e temperos. As costeletas custam 100 dólares (85,48 euros), ou seja, mais do dobro do salário mínimo na Venezuela, que está atualmente nos 39,50 euros.

A visita não passou despercebida até porque o restaurante partilhou a imagem de Maduro, acompanhado pela mulher, a comer um pedaço de carne suculento, uma t-shirt do restaurante e a retirar um charuto de uma caixa personalizada. Entretanto, a fotografia foi apagada, refere a Bloomberg que mostra a imagem original.

Também foram publicados vários vídeos, entretanto todos apagados. Mas os media venezuelanos ainda conseguem reproduzi-los e num deles ouve-se Maduro dizer que "é uma vez na vida".

O líder da oposição Julio Borges, que não vive na Venezuela por receio de ser preso, escreveu no Twitter: "Enquanto os venezuelanos sofrem e morrem com fome, Nicolás Maduro e Cilia Flores divertem-se num dos restaurantes mais caros do mundo, com dinheiro roubado ao povo venezuelano."

Muitas são as vozes no Twitter que têm criticado quer a atitude de Maduro, quer a do chef do restaurante que depois de ter partilhado as imagens do jantar, as apagou. Entre os críticos destaca-se o senador norte-americano Marco Rubio.

A Venezuela atravessa uma das piores crises humanitárias de sempre, com os estudos nacionais a apontarem que, em 2017, a pobreza afetava 87% dos agregados familiares e que 64% dos venezuelanos perderam peso, 11,4 quilos em média.