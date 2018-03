Pub

Vários esquiadores partilharam fotografias do fenómeno. Areias do deserto do Sara misturaram-se com neve e chuva

A neve da Rússia ganhou este fim de semana com uma cor diferente. O cor de laranja substituiu o manto branco da neve, na estância de ski de Sochi (onde decorreram os Jogos Olímpicos de inverno em 2014), na Rússia. Um fenómeno ao qual não ficaram indiferentes os frequentadores da pista que foram partilhando imagens nas redes socais.

Além da Rússia, também a Grécia, Ucrânia, Bulgária e Roménia registaram chuva ou neve cor de laranja. Isto acontece por causa de uma tempestade no deserto do Sara que arrastou poeiras para o leste da Europa. Este tipo de tempestade acontece a cada cinco anos e os países que são afetados depende da direção do vento.

As imagens de satélite divulgadas pela ESA (Agência Espacial Europeia) mostram as montanhas cobertas pelas areias do Sara e de como essa imagem se assemelha a Marte.