Paris acordou hoje debaixo de neve e com os transportes bloqueados. Muitas pessoas tiveram de abandonar os seus carros noite e procurar abrigo em centros de acolhimento durante a noite

Os transportes de Paris e da área em torno da cidade estão a sofrer hoje de manhã graves perturbações, após nevões excecionais que obrigaram centenas de pessoas a passar a noite em centros de acolhimento e estações de comboios

.Um espesso manto branco cobriu os passeios da Ile-de-France, onde muitos condutores bloqueados tiveram de abandonar os veículos durante a noite, nomeadamente no sudoeste da capital francesa.

No total, segundo uma contagem oficial, mais de 1.500 pessoas passaram esta noite em centros de acolhimento, estações de comboios ou aeroportos na Ile-de-France.

A companhia ferroviária francesa aconselhou os habitantes da região a adiarem as suas deslocações.

A rede de autocarros ficou paralisada, mas o metro tem estado a funcionar de forma quase normal.

Vários outros pontos do país registam perturbações por causa da neve, do centro ao nordeste, e o instituto de meteorologia Météo-France manteve hoje de manhã 25 departamentos em alerta laranja de neve e geada, pelo menos até meio do dia.