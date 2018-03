Pub

Esquiadores deixaram de ter um manto branco sob os pés

Fotografias de neve com uma cor alaranjada estão a ser partilhadas nas redes sociais, principalmente por esquiadores e snowboarders da cidade de Sochi, na Rússia, mas o fenómeno tem sido observado em vários países do leste europeu, como a Moldávia ou a Ucrânia.

Um meteorologista do Met Office, o instituto de meteorologia britânico, explicou o Independent que e fenómeno pode ter origem nas tempestades de areia do deserto do Sara. Com as condições atmosféricas adequadas a areia é transportada para níveis superiores da atmosfera e viaja milhares de quilómetros; no inverno, mistura-se com a neve e a chuva e muda a cor do habitual manto branco.

"Olhando para as imagens de satélite da Nasa, vê-se muito areia e pé a passar o Mediterrâneo. Quando chove ou neva é arrastada."

Segundo a BBC, o fenómeno não é raro - acontece, em média, de cinco em cinco anos - e tem origem nas tempestades de areia do deserto do Sara. O que acontece este ano é que a concentração de areia é muito maior do que o habitual e é por isso que as pessoas têm estranhado, por exemplo, sentirem areia na boca.

As imagens mostram o peculiar encontro entre a areia e a neve.