Netanyahu de "coração partido" com "horrível" ataque "antissemita" a sinagoga nos EUA

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, manifestou-se "chocado" com tiroteio em sinagoga de Pittsburgh

Tiroteio em sinagoga faz 8 mortos. Ataque "tem pouco a ver" com leis das armas, diz Trump

"Estou de coração partido e chocado com o ataque assassino numa sinagoga em Pittsburgh", afirmou este sábado o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, num vídeo partilhado na sua conta de Twitter. O tiroteio aconteceu este sábado na sinagoga Tree of Life, onde os fiéis estavam reunidos para uma cerimónia. Pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas, entre as quais quatro agentes da polícia. O autor dos disparos, identificado como Robert Bowers, foi detido.

Netanyahu expressou solidariedade "com a comunidade judaica em Pittsburgh e com o povo americano", perante o "horrível" ataque "antissemita".

As autoridades responderam este sábado a um tiroteio na sinagoga Tree of Life, em Squirrel Hill, na cidade de Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia. A polícia pediu aos habitantes da zona para ficarem em casa depois de uma troca de tiros entre os agentes e o atirador, noticiou a KDKA, estação de televisão local, filiada da CBS.

O autor dos disparos acabou por se entregar às autoridades.

A estação de televisão KDKA, que cita fontes policiais, afirma que o indivíduo entrou no edifício a disparar indiscriminadamente e a gritar: "todos os judeus têm de morrer". Terá usado uma arma semiautomática AR-15 e várias pistolas, avança a NBS News.