Na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, o primeiro-ministro israelita ameaçou atacar não só os aliados do Irão no Médio Oriente como também o próprio Irão

Há muito que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acostumou a audiência internacional aos seus discursos algo teatrais, com recurso a desenhos, piadas e, desde ontem, pedaços de drone. Normalmente era na ONU. Agora aconteceu na Conferência de Segurança de Munique, que decorreu na Alemanha.

"Aqui está um pedaço de drone iraniano. Zarif reconhece isto? Deveria, porque é seu", lançou o líder israelita na direção do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, que se encontrava na assistência. "Não testem a determinação de Israel", avisou Netanyahu.

"Agiremos, se necessário, não só contra os aliados do Irão, mas também contra o próprio Irão. Israel não permitirá que o regime iraniano dê um nó de terror em redor do seu pescoço. O Irão procura dominar o mundo através da agressão e do terrorismo, desenvolvendo mísseis balísticos para alcançar a Europa e também os EUA. Uma vez com armas nucleares, a agressão iraniana estará fora de controlo e terá como alvo o mundo inteiro", sublinhou o líder israelita.

As declarações de Netanyahu surgem uma semana após os ataques aéreos israelitas contra posições iranianas em solo sírio e contra o sistema de defesa antiaérea sírio. Israel atacou depois de ter sido intercetado no seu espaço aéreo um drone do Irão e de um F-16 israelita ter sido derrubado quando voltava a Israel vindo da Síria.

Falando depois de Netanyahu, o chefe da diplomacia iraniana desvalorizou as afirmações. "É um circo cómico não digno de resposta", afirmou Mohammad Javad Zarif, sugerindo que o discurso do primeiro-ministro israelita se destina a tapar "crises internas", em referência às recentes acusações policiais contra Netanyahu.

Ontem a polícia israelita deteve mais suspeitos no âmbito da investigação de corrupção que envolve o chefe do governo israelita. Na terça-feira, a polícia recomendou que Netanyahu seja acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em dois casos. O líder israelita refutou as acusações, alegando que têm motivações políticas. Afastou qualquer hipótese de demissão.

Esta não é a primeira vez que Netanyahu ataca os iranianos em fóruns internacionais com recurso ao uso de adereços. Em 2012, na Assembleia Geral da ONU, surgiu com uma bomba redonda pronta a explodir desenhada numa folha branca para ilustrar a ameaça nuclear vinda de Teerão (noutra ocasião comparou os delegados da ONU aos pinguins). Na altura estava no poder nos EUA o democrata Barack Obama, que acabou, juntamente com outros aliados, por conseguir um acordo sobre o nuclear com o Irão. Acordo esse que o republicano Donald Trump, que entretanto reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, critica, ameaçando retirar dele os EUA.