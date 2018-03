Pub

Ultraortodoxos e nacionalistas da coligação desentenderam-se sobre o serviço militar de seminaristas e executivo esteve por um fio. Suspeito de corrupção, PM pode ir a julgamento

A coligação de cinco partidos liderada por Benjamin Netanyahu encontrou nova dose de confiança - e esta sobeja no eleitorado. Duas sondagens publicadas nesta semana assim o indicam. Uma delas conclui que 70% dos eleitores não desejam eleições antecipadas. No entanto, se tal acontecesse, por cada voto que receberia o líder da oposição Yair Lapid, Netanyahu teria três votos. Ao ter ultrapassado - ou melhor, adiado - a crise governamental, Benjamin Netanyahu fica em posição de se tornar o primeiro-ministro israelita mais tempo em funções. A questão é que a justiça desconfia não só do chefe do governo, mas também da mulher dele e de membros não identificados do governo.

"Nós decidimos continuar juntos em benefício dos cidadãos de Israel e em benefício do Estado de Israel." Palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no discurso que proferiu na terça-feira no Knesset, o Parlamento israelita, e que puseram uma pedra no diferendo que ameaçou a continuidade do governo.

Um projeto de lei que prolonga a isenção do serviço militar para estudantes de seminários judeus ultraortodoxos foi o motivo da divergência. Durante dias, os partidos da coligação não conseguiram chegar a acordo sobre o projeto de lei. Os partidos ultraortodoxos, com 13 dos 66 assentos no Parlamento (em 120 lugares), apresentaram uma revisão à lei, em confronto com os partidos de direita, que queriam acabar com a isenção do serviço militar dos estudantes ultraortodoxos.

Com o eclodir da crise política, a especulação sobre o que estava de facto em causa ganhou asas. Políticos da oposição (e até da coligação) e comentadores alinharam na crítica a Netanyahu. A lei seria apenas um pretexto, o que lhe interessava era provocar eleições antecipadas. Como as sondagens o apoiavam, a reeleição seria uma forma de reforçar a legitimidade nas urnas e afastar o fantasma das acusações de que é alvo por parte da polícia em vários casos. Os parceiros da coligação, contudo, não queriam eleições antecipadas. "É uma crise falsa que pode ser resolvida. Tudo depende de Netanyahu", disse Naftali Bennett, líder do partido nacionalista Lar Judaico, quando as emoções ferveram.

"Se derrubar um governo de direita e levar-nos para eleições desnecessárias para atingir fins pessoais, vai perder-nos", acrescentou Bennett no Twitter, em tom de ameaça.

Cerca de uma hora antes da votação preliminar do projeto de lei, o gabinete do chefe de governo revelou que um acordo foi alcançado e que a legislação será concluída a partir de abril, quando a sessão legislativa for retomada. O Knesset fecha portas hoje. No comunicado, os líderes partidários da coligação comprometeram-se em manter "um governo estável".

A tese explicitada pelo comentador Yossi Verter, no Haaretz, caía por terra. "Todos os fatores convergiram para dar ao primeiro--ministro uma oportunidade única para ir a uma eleição e ganhar, formar um novo governo e, depois de ser indiciado, argumentar que o povo escolheu-o sabendo quais eram as suspeitas que pendiam e, portanto, o acusado pode continuar a gerir o julgamento enquanto também gere o país", escreveu Verter.

A decisão do procurador-geral sobre se vai levar Netanyahu a julgamento pode levar meses. Os principais parceiros da coligação têm dito que permanecerão até à tomada de decisão da justiça. De qualquer das formas, nem o primeiro-ministro tem imunidade nem está obrigado a demitir-se de funções caso seja julgado.

Benjamin Netanyahu, ou Bibi, como é conhecido, é um sobrevivente político nato. O antigo militar de 68 anos, que se estreou no cargo de primeiro-ministro em 1996, está à beira de um feito. Se o executivo passar o cabo de setembro, tornar-se-á o chefe de governo com mais anos de serviço na história do país, ultrapassando a marca de David Ben-Gurion, o fundador do Estado de Israel.