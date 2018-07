Navios australianos desafiados por Marinha chinesa

Nova guerra fria pode surgir no mar do Sul da China

Três navios de guerra australianos - o HMAS Anzac, o HMAS Toowoomba e o HMAS Success - foram "desafiados" pela Marinha chinesa quando navegavam no Mar do Sul da China. As comunicações foram "educadas" mas tensas, de acordo com um oficial em declarações à ABC. Malcolm Turnbull, Primeiro-Ministro da Austrália, não quis revelar pormenores sobre o incidente, mas recordou que o país tem "direito à liberdade de navegação" nos oceanos.

"Tudo o que posso dizer é que a Austrália afirma e pratica o seu direito de liberdade de navegação em todos os oceanos do mundo, incluindo, é claro, o Mar do Sul da China", disse Turnbull, que recordou que este é um "direito internacional".

Segundo o Guardian, o departamento de Defesa australiano confirmou que os três navios viajaram recentemente pelo Mar do Sul da China, mas também não avançou qualquer detalhe sobre o tipo de comunicações que os navios australianos mantiveram com a Marinha chinesa.

O departamento recordou ainda que as Forças Armadas australianas têm realizado "exercícios militares bilaterais e multilaterais, visitas a portos, operações de vigilância marítima e trânsito de navios" em vários países em torno do Mar do Sul da China e que "as embarcações e aeronaves australianas continuarão" a exercer o direito internacional de liberdade de navegação, inclusive no Mar do Sul da China."

A construção de ilhas e instalações militares chinesas no Mar do Sul da China tem causado a preocupação de que Pequim esteja a tentar restringir a livre circulação de navios para assim aumentar o seu alcance estratégico.

Os EUA, diz o Guardian, têm realizado patrulhas de navegação, o que tem aumentado a tensão da China, que já veio dizer que irá proteger a sua soberania.

Os navios da Marinha australiana Anzac, Toowoomba e Success estão numa missão de três meses no sudeste da Ásia, que envolverá exercícios com vários países da região, de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa.