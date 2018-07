Naufrágio de 'ferry' na Indonésia causa 29 mortos

Pelo menos 29 pessoas, incluindo crianças, morreram no naufrágio de um 'ferry' na costa da Indonésia, e 41 estão desaparecidas, de acordo com um novo relatório das autoridades locais divulgado hoje.

Cerca de 70 passageiros foram resgatados por equipas de resgate que prosseguiram hoje as buscas para encontrar outros sobreviventes.

O barco de 48 metros ligava a ilha Sulawesi de Sulawesi à ilha vizinha de Selayar quando foi surpreendido por ventos fortes e ondas altas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além dos 139 passageiros, o 'ferry' transportava 48 veículos, disse o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, num comunicado divulgado na terça-feira.

Em junho, uma embarcação semelhante naufragou no lago Toba, na ilha de Sumatra, tendo-se confirmado a morte de três pessoas, sendo que 164 foram dadas como desaparecidas. Salvaram-se 21 passageiros.

As embarcações de passageiros são um dos principais meios de transporte do arquipélago indonésio, formado por 17 mil ilhas, com uma população de 260 milhões de habitantes.