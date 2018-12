NATO acusa Moscovo de violar tratado de armas nucleares

A primeira vez que ouvi referir Stephen Fry "fora da caixa" - que é como quem diz por via inesperada - aconteceu há mais de vinte anos, quando o cantor e autor brasileiro Zeca Baleiro se estreou. Além de uma canção com o nome do ator inglês (nascido em 1957), o músico maranhense escolheu como título do seu álbum de estreia uma pergunta: Por Onde Andará Stephen Fry?. A explicação é de uma simplicidade desarmante: uma notícia do jornal Folha de S. Paulo dava conta de que, na sequência do desencanto com uma aventura teatral em Londres, Fry desaparecera de todos os radares profissionais, familiares e de amizade. Reapareceu mais tarde, na Bélgica, mas o episódio serviu na perfeição para que se discorresse sobre os altos e baixos de um percurso artístico. No caso de Fry, tudo ganhava uma proporção maior, tendo em conta a sua condição de doente bipolar, facto que só é chamado aqui porque o próprio o discute aberta e publicamente.