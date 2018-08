Sargento inglês tentou sabotar paraquedas da mulher para ficar com seguro

Cinco semanas depois de a mulher dar à luz, o sargento do exército inglês, Emile Cilliers, começou a elaborar um plano para a matar. O objetivo era ter acesso ao seguro de vida de Victoria e acabar com as dívidas de 25 mil euros. Mas não lhe correu bem.

O tribunal de Winchester, no sul de Inglaterra, considerou Emile Cilliers, de 38 anos, culpado de duas tentativas de homicídio da mulher. Depois da tentativa falhada de provocar uma explosão de gás em casa, o sargento do exército inglês adulterou o paraquedas da mulher.

Sobreviveu milagrosamente a uma queda de 1.200 metros de altitude, tendo ficado, no entanto, gravemente ferida na coluna e na perna

Victoria Cilliers conseguiu escapar com vida nas duas situações. Sobreviveu milagrosamente a uma queda de 1.200 metros de altitude, tendo ficado, no entanto, gravemente ferida na coluna e na perna.

O marido retirou peças do paraquedas, mas valeu à mulher a experiência no paraquedismo para conseguir contornar a situação que quase acabava com a sua vida a 5 de abril, de 2015, em Netheravon​​​​​​.

Capitã do exército britânico, Victoria é uma apaixonada por paraquedismo, tendo até trabalhado como instrutora. Percebeu que algo não estava bem assim que saltou do avião. Começou a realizar manobras para diminuir a velocidade da queda e usou o paraquedas de reserva nos últimos instantes.

"Não é um príncipe encantado", admitiu a advogada de defesa do sargento do exército inglês

No decorrer do julgamento, foi revelado que Emile Cilliers teve vários casos extraconjugais durante a gravidez da mulher.

Segundo a Sky News, o sargento envolveu-se com mulheres que conheceu na aplicação de encontros, Tinder, com a ex-mulheres e também com prostitutas.

"Não é um príncipe encantado", admitiu a advogada de defesa do sargento do exército inglês. Disse, no entanto, que o seu cliente "estava financeiramente melhor com a mulher viva", já que ele não estava incluído no seu testamento. "Matar Victoria seria o equivalente a matar a galinha de ovos de ouro", argumentou a defesa de Cilliers, citada pela BBC.

De acordo com a imprensa inglesa, a sentença só vai ser conhecida mais tarde.