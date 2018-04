Não é só o triplex em Guarujá: os outros cinco casos de Lula

Pub

Ex-Presidente do Brasil é réu em mais processos

Lula da Silva entregou-se à Polícia Federal brasileira este sábado, dois dias depois do juiz Sérgio Moro ter decretado a sua prisão no âmbito de um dos processos da Operação Lava Jato, no qual o ex-Presidente foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno. Mas não é só este triplex que colocou o político a braços com a Justiça brasileira. Conheça os outros processos em que Lula é réu.

1. O apartamento em Guarujá (condenado)

Lula da Silva foi condenado em primeira e segunda instâncias pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nesta ação penal, que se refere ao apartamento triplex no Guarujá, que, segundo a acusação, foi doado e reformado pela construtora OAS, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão, pena que passou a 12 anos e um mês de prisão após o julgamento na segunda instância. É ainda acusado de ter recebido da Odebrecht o terreno do Instituto Lula. O ex-Presidente do Brasil nega as acusações, diz que paga a renda do triplex e que o instituto ocupa uma outra morada há vários anos.

2. Caso Cerveró

Lula é réu por obstrução de justiça desde julho de 2016. É acusado de ter tentado comprar o silêncio do diretor da Petrobas, Nestor Ceveró, de acordo com o depoimento do ex-senador do PT, Delcídio do Amaral. A defesa nega.

3. Odebrecht em Angola

Ex-Presidente brasileiro é réu, desde outubro de 2016, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa por favorecer - de acordo com a Operação Janus - a Odebrecht em contratos em Angola. Lula nega a acusação.

4. Caças suecos

Em dezembro de 2016, Lula da Silva foi acusado de lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa pela participação em "negócios irregulares" - segundo a Operação Zelotes - para a compra de caças (aviões) suecos. A defesa contesta as acusações.

5. Medida provisória 471

Também no âmbito da operação Zelotes, Lula é acusado de corrupção passiva por ter favorecido empresas do setor automóvel numa medida Provisória de 2009, em troca de subornos. Nega ter recebido contrapartidas.

6. Sítio em Atibaia

Na Operação Lava Jato, o ex-presidente é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de obras que envolvem o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, frequentado por Lula e pela sua família e reformado pelas construtoras Odebrecht, Schahin e OAS, em troca de favorecimento na Petrobras. Lula diz que o imóvel não lhe pertence e que não existem provas de favorecimento à Petrobras.

