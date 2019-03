Não é só consigo. Utilizadores relatam falha global no Facebook

Os utilizadores do Facebook estão a relatar falhas no acesso à rede social em vários países, entre os quais Portugal. Queixam-se, sobretudo, de problemas no login, no feed de notícias e, em alguns casos, de uma falha total.

De acordo com o site Down Detector, às 16.35 registavam-se mais de 5.400 reclamações relacionadas com o Facebook, tanto na Europa como na América. Nos comentários, alguns utilizadores contam que não conseguem entrar na rede social, enquanto outros dizem que não é possível fazer publicações ou comentários.

Neste momento, ainda não são conhecidas as razões pelas quais o problema está a ocorrer.

O DN está a tentar obter uma explicação para esta falha junto dos representantes da rede social criada por Mark Zuckerberg em Portugal.