"Não consigo respirar": as últimas palavras de Khashoggi

Um cartaz com uma foto de Khashoggi durante uma vigília em outubro à porta do consulado saudita em Istambul

"Quanto mais vítimas come, mais quer." Como Khashoggi via o príncipe saudita

"Não consigo respirar." Terão sido estas as últimas palavras do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi morto no interior do consulado do seu país em Istambul, na Turquia. A informação é avançada pela CNN, que cita uma fonte próxima da investigação, que terá lido a transcrição do registo áudio do momento da morte do crítico do regime saudita.

A mesma fonte disse à CNN que é claro que a morte de Khashoggi "não foi uma tentativa falhada" de o apanhar - uma das versões dos sauditas a explicar a sua morte é que foi acidentalmente estrangulado -, mas a execução de um plano para assassinar o jornalista". Diz ainda que ele lutou contra um grupo de pessoas determinadas em matá-lo.

Khashoggi terá repetido três vezes as palavras "não consigo respirar". A transcrição do áudio terá sido preparada pelos serviços de informação turcos, que nunca explicaram como tiveram acesso à gravação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a fonte, a transcrição inclui depois as palavras "grito", "grito", "arquejo". E finalmente as palavras "serra" e "cortar". Depois, uma voz identificada como sendo a de Salah Muhammad al-Tubaiqui, responsável pelo gabinete de medicina forense do Ministério do Interior saudita, a recomendar a quem está na sala que ponha os "auriculares nos ouvidos ou oiçam música como eu".

Segundo a CNN não é claro em que momento é que Khashoggi morre.

Maher Abdulaziz Mutreb, um ex-diplomata que conhecia Khashoggi do tempo em que este trabalhou na embaixada saudita em Londres, faz pelo menos três telefonemas. Num deles diz: "A coisa está feita, está feita".

Khashoggi foi morto a 2 de outubro quando foi ao consulado buscar uns papéis que confirmavam que era divorciado, já que planeava casar com a namorada turca. Crítico do regime saudita, em especial do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, o jornalista tinha optado por viver nos EUA e escrevia para o The Washington Post.