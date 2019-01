Na Índia, rouba-se leite para oferecer aos deuses do cinema

Fãs do realizador e ator Rajinikanth dão-lhe um "banho de leite" na estreia do seu filme '2.0', em novembro, em Bombaím

Durante os rituais hindus, leite é derramado sobre as efígies dos deuses. Uma nova adaptação deste conceito está a fazer com que admiradores das estrelas do cinema untem os cartazes promocionais dos filmes para que estes se tornem sucessos. Nem que para isso tenham de roubar leite, avança o jornal The Guardian.

Enquanto os comerciantes de leite estão a pedir às autoridades indianas que impeçam esta prática, há quem a defenda. Esta semana, o ator Tamil Silambarasan Thesingu Rajendar, conhecido como Simbu, fez um pedido aos seus fãs: "Celebrem o meu lançamento como nunca antes erguendo grandes faixas e cartazes com potes de leite".

Este vídeo motivou uma queixa judicial da Associação de Empregados da distribuidora de leite em Tamil Nadu. "Em Tamil Nadu, 20% das pessoas não têm acesso a leite e há muitas crianças na rua sem leite", disse ao jornal britânico um representante da associação. "Temos de dizer como nação que precisamos de mais leite para as crianças, não para cartazes".

Segundo a mesma fonte, por dia são usados mais de 15 mil copos de leite para prestar adoração à indústria cinematográfica.

Na Índia, o cinema e a adoração das estrelas ocupam um papel central na vida da maior parte da população. Em 2016, o filme Kabalis, protagonizado por Tamil Rajinikanth, provocou tamanha agitação que muitas empresas deram aos seus funcionários um dia de folga para verem a película.