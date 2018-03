Pub

Centenas de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra ocuparam a gráfica do jornal no Rio de Janeiro

Um grande grupo de mulheres - 400 segundo a polícia, 800 de acordo com a organização - invadiram esta quinta-feira as instalações da gráfica do jornal O Globo no Rio de Janeiro, provocando atos de vandalismo.

A iniciativa, maioritariamente com elementos do grupo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) - com ligações ao Partido dos Trabalhadores, de Lula da SIlva - fez parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, que teve manifestações noutros locais, designadamente no Instituto de Reforma Agrária, em Brasília,

Na gráfica do jornal, as "manifestantes fizeram pichações de mensagens políticas em vidraças, sofás, paredes e no piso. Também atearam fogo em pneus ao redor de um totem com o nome do jornal, que é de metal e não chegou a ser danificado", segundo comunicado do Globo.

Isto depois de terem chegado ao local em dez autocarros. "Havia pessoas armadas com facões. O grupo parou no estacionamento para visitantes, de acesso livre, e invadiu o prédio. Os seguranças da empresa não impediram a invasão, devido à quantidade de pessoas", diz ainda o comunicado.