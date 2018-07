Uma mulher foi detida após ter escalado até ao pedestal da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, para protestar contra a política de imigração da administração Trump. O ato levou as autoridades a evacuar a ilha em que se encontra o monumento.

O incidente deu-se na quarta-feira, no principal feriado nos Estados Unidos da América, o Dia da Independência, em que havia cerca de quatro mil visitantes. A mulher subiu aos pés da estátua cerca das 15.00 locais (20.00 em Lisboa) e só foi retirada mais de três horas depois.

Um grupo de ativistas junto ao monumento acompanhou o gesto da mulher exibindo um cartaz de protesto contra os serviços de imigração norte-americanos. Mais tarde, admitiram que a mulher fazia parte do grupo, mas afirmaram que a subida à estátua tinha sido iniciativa individual e não estava programada.

A mulher foi identificada como Therese Okoumou, uma imigrante de 44 anos da República Democrática do Congo. Para conduzirem as negociações com a ativista, as autoridades ordenaram a saída de todos os visitantes da ilha da Liberdade, como é conhecida.

A mulher ter-lhes-á dito, segundo a televisão NBC, que não descia enquanto não fossem libertadas todas as crianças filhas de imigrantes detidos por terem entrado nos Estados Unidos e separados dos filhos. Mais de 2000 crianças estão nesta situação e continuam detidas em centros sem ver os pais.