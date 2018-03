Pub

"Berlusconi, tu caducaste", lia-se no peito nu da ativista do grupo Femen

Uma ativista do grupo feminista Femen, despida da cintura para cima, interrompeu a votação de Silvio Berlusconi, líder do partido Forza Itália. Com os braços no ar gritava a mesma frase que trazia escrita no peito nu. ""Berlusconi, sei scaduto" ( "Berlusconi, tu caducaste").

O protesto inesperado foi captado pelos fotógrafos que faziam cobertura da votação de Berlusconi, que foi rapidamente retirado da sala pela equipa de segurança.

As assembleias de voto abriram hoje às 7:00 em Itália (6:00 de Lisboa) e assim permanecerão até às 23:00 locais (22:00 de Lisboa).

O Femen foi fundado em 2008 na Ucrânia e a organização alcançou notoriedade devido a ações como a deste domingo: protestos em topless relacionados com temas como o turismo sexual, racismo, homofobia, sexismo e outros problemas sociais.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.