A polícia conseguiu retirá-la da linha férrea imediatamente antes do comboio passar

Foi por pouco que uma mulher não foi atropelada por um comboio quando atravessava a linha a pé. Três polícias conseguiram puxá-la no último instante para a plataforma.

O caso foi publicitado pela polícia de Victoria, Austrália, que partilhou um vídeo que mostra o resgate numa estação de Melbourne.

O vídeo mostra a mulher a atravessar a linha férrea, em aparente estado de embriaguez, e com dificuldades em subir para a plataforma. A determinada altura, com um comboio a aproximar-se, os polícias correm para ela e puxam-na para cima.

Um dos agentes envolvidos no resgate admite nesse vídeo que a mulher não terá consciência da sorte que teve e do quão perto esteve de morrer. A polícia alerta que todos os dias há pessoas a atravessar a linha sem terem noção do perigo que essa situação acarreta.