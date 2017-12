Pub

Cidadã norte-americana ainda pensou que tudo se devia às luzes de Natal

240 mil milhões de euros. Foi esta a conta que uma cidadã norte-americana, do estado da Pensilvânia, recebeu no último mês de novembro. A mulher de 58 anos inicialmente colocou as 'culpas' nas luzes de Natal, mas depois de entrar em contacto com a fornecedora de energia ficou mais descansada.

"Quando li, pensei, ao menos temos um ano para conseguir esta quantidade. Tínhamos ligado umas iluminações de Natal e cheguei a pensar se não teríamos cometido algum erro", disse Mary Horomanski ao The Washington Post, revelando depois que a empresa, a Penelec, exigia, de imediato, apenas o pagamento de cerca de 20 euros. Perante a estranheza dos valores, a norte-americana pediu ao seu filho que contactasse a fornecedora de energia e a explicação acabou por tranquilizar toda a família.

De acordo com a Penelec, tudo tinha sido um engano no processamento da fatura, nomeadamente o acrescento de vários zeros ao valor real de cerca de 240 euros. A empresa, aliás, também se revelou estupefacta com o valor inicialmente transmitido à sua cliente. "Não me lembro de alguma vez ter visto uma conta de eletricidade no valor de milhares de milhões de dólares", disse o porta-voz da Penelec.