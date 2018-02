Pub

Um bilhete com um recado bastante irritado gerou onda de indignação

Uma mulher deixou um bilhete com uma mensagem em que se mostrava bastante irritada numa ambulância parada junto à sua casa, em Tunstall, Staffordshire, no centro de Inglaterra, para prestar assistência a uma pessoa. A situação gerou indignação e levou à detenção da mulher.

"Se esta carrinha é para alguém que não do número 14 então não tem direito de estacionar aqui. Não quero saber se a rua inteira for abaixo. Agora tirem a carrinha do exterior da minha casa", escreveu a mulher, segundo mostra a imagem partilhada por uma paramédica.

Além da mensagem escrita, a equipa de socorristas recebeu ofensas verbais, de acordo com a mesma fonte.

Na sequência deste episódio, a polícia anunciou a detenção da mulher, de 26 anos, por ofensas públicas, relacionadas com o que disse e não com o que escreveu.

"Os serviços de emergências devem poder desempenhar as suas unções sem receio de abusos/intimidações de qualquer tipo", defendeu o comandante da polícia de Stoke-on-Trent North.