Mulher morre em Hong Kong após excesso de tratamento de botox

Ela foi a grande guerra, tantas vezes mal escrita, com maiúsculas, porque se houve coisa tão substantiva foi ela. Ela é para ser escrita terra a terra, como a terra rasa da Flandres, onde os campanários, as escolas das aldeias e as árvores dos caminhos foram reduzidos a pó em cinco anos de morteiros. Ela foi a mãe de todas as guerras. E para explicar tanta grandeza da guerra é indecente alinhar outras palavras senão as coisas, entre as quais os homens feitos coisas.